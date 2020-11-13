Pirelli pistteki tecrübeyi otomobillere aktarıyor

Uzun bir aradan sonra Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor. 2011 yılından beri Formula 1’in tek lastik tedarikçisi olan Pirelli’de de heyecan dorukta. Türkiye’yi motor sporları alanında önemli bir üretim merkezi olarak konumlayan Pirelli şimdiden pilotlar ve markalarla İstanbul için lastik önerilerini paylaştı. Aslında Türkiye’de özellikle Formula 1 ile özdeşleştirilse de Pirelli birçok motor sporunda uzun yıllardır varlığı ile dikkat çekiyor. Motor sporlarına 110 yılı aşkın süredir tutkuyla bağlı olan Pirelli, bugüne kadar 5 kıtada 340’ın üzerinde şampiyonluk ve 2 bin 200 otomobil ve motosiklet yarışına katkı sunmuş ve sunmaya devam ediyor.

‘Terzi işi’ lastik üretiyor

Pirelli’nin geliştirdiği ‘terzi işi’ lastikler, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Pirelli mühendisleri 2-3 yıl süren geliştirme sürecinde yanaklarındaki özel işaretlerle ayırt edilen özel lastikler yaratmak için her üreticide görev yapan uzmanlarla iş birliği içinde çalışıyor. Her üretici için özel lastikler sunmak markanın mükemmel uyum stratejisinin özünü oluşturuyor. Dünyanın birçok önemli motor sporu organizasyonları için ileri teknoloji lastikler Kocaeli’deki motor sporları fabrikasında üretilmekte.

Maksimum performans ve güvenlik

Pirelli'nin teknolojik mükemmelliği, 110 yılı aşkın süredir aktif olduğu spor yarışmalarından elde edilen yenilik ve yetkinliklerden de besleniyor. Motor sporlarında böylesine güçlü bir mevcudiyet, Pirelli'nin daha sonra son kullanıcı için lastik serilerine aktarılan avangart çözümler üretmesini de sağlıyor. Bu çözümler de Pirelli tüketici lastiklerinde maksimum performans ve güvenlik seviyelerine ulaşılmasını sağlıyor.

3 bin 500’e yakın OEM onayına sahip

Sadece tüketici lastiklerine (otomobil, motosiklet ve bisiklet) odaklı tek şirket olan Pirelli 145 yılı aşkın tecrübesiyle lastikler geliştirirken, dünyanın en prestijli otomobil üreticileri ile iş birlikleri sayesinde 3 bin 500’e yakın homologasyona sahip. Bugüne kadar 3 bin 496 adet homologasyon kazanan Pirelli, başka bir deyişle otomobil üreticilerinin bu lastikleri orijinal ekipman (OE) olarak seçmeleri için gerekli olan zorlu şartları sağlıyor.