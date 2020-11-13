Pirelli istanbul için en sert hamuru seçti

Tüm pilotlar 7 set yumuşak, 3 set orta ve 3 set sert lastik alacak. Normalde 8 yumuşak, 3 orta ve 2 sert lastik verilirken Türkiye ’deki pistin çok zorlayıcı olmasından ötürü daha sert hamurlar tercih edildi.

Lastiklerin üzerindeki baskının yanı sıra tutuş, yere bastırma kuvveti ve yanal kuvvet de İstanbul Park’ta çok yüksek. Zorluluğuyla ünlü '8. Viraj', ilham kaynağı olduğu Soçi’deki 3. viraja çok benziyor ve sola doğru çok sayıda ara dönemeç içeren çok uzun bir mesafeyi kapsıyor. Bu viraj, özellikle ön sağ olmak üzere lastiklere yüksek miktarda enerji yüklüyor.

‘Kolay yarış olmayacak’

Pirelli Motorsporları Direktörü Mario Isola, İstanbul pistine yabancı olmadıklarını ancak yeni asfaltta deneyimleri bulunmadığını belirtti. Isola, “Biz burayı yine de yepyeni bir pist olarak değerlendireceğiz. Türkiye’deki pistin enerji yükleri açısından zorlu olacağını öngörüyoruz. İstanbul Park hakkında konuşurken 8. viraja değinmeden geçemeyiz. Bu yıl yüksek bastırma gücüne sahip en yeni nesil F1 otomobilleri bu virajı muhtemelen çok hızlı alacaklar. Dolayısıyla lastiklerin üzerindeki yük de artacak. Kolay bir yarış olmayacak ” dedi.