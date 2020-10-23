Yönetim ve Lionel Messi arasında yaşan kriz boyunca sessizliğini koruya Pique, La Vanguardia’ya yaptığı açıklamalarla konu hakkındaki görüşlerini ilk kez dile getirdi:

“Leo’ya o dönem dayanmasını söyledim. Camp Nou’ya onun ismi verilmeli. O her şeyi hak ediyor. Düşünün; tarihin en iyi futbolcusu kulüp yönetimi kendisini dinlemediği için çıkıp faks çekmek zorunda kalıyor. Bu gerçekten şok edici bir olay. Guardiola, Xavi, Puyol veya Valdes gibi isimlerin kulüpte olmamaları beni çok şaşırtıyor. Onları farklı rollerde de olsa takımda tutmalısınız. Onlar, bu kulübün tarihi demek.”

Kaynak: Bein Sports