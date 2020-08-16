Pique Patladı

Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün tarihi gecelerden biri yaşandı. İspanyol devi Barcelona, çeyrek final mücadelesinde Alman ekibi Bayern Münih karşısında hezimete uğradı. Katalan ekibi, sahadan 8-2’lik yenilgiyle ayrılırken, 1946’dan beri ilk defa kalesinde bu kadar gol gördü. Takımın kilit isimlerinden Gerard Pique de yaşanan bu gelişmeler sonrasında dayanamadı ve patladı. Maç sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen yıldız savunmacı, “Utanç verici ve ne ilk ne de ikinci sefer. Kulübün her türlü değişikliğe ihtiyacı var” diye konuştu.

‘Bazı kararlar çoktan alındı’

Pique sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütünüyle değişim gerekiyor. İlk ben de gidebilirim. Ama sadece oyuncu ve teknik ekip değil. Bütünüyle değişiklik lazım. Dibe vurduk” yorumunu yaptı. Başkan Josep Bartemou ise, “Bazı kararlar çoktan alındı” ifadesini kullandı. Bu arada maç sonrasında Barça’nın hocası Quique Setien ile sportif direktör Eric Abidal’in görevine verildiği öğrenildi.

Bir devrin sonu

Lionel Messi, yenilgi sonrasında bir hayli üzgün diğer yandan da sinirliydi. Ancak ortada bir gerçek var ki dünya futbol tarihinde bir devir sona erdi. Devler Ligi yarı finalinde 15 yıl sonra ilk kez Messi ya da Cristiano Ronaldo olmayacak.