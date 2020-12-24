Milan teknik direktörü Stefano Pioli, "Çalhanoğlu ile kontratını uzatmak için görüşüyoruz. Kalmak istediğinden eminim, şimdi müzakere zamanı ama Hakan'ı tutmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci Fabricio Romano ise Hakan Çalhanoğlu'nun adının anıldığı Manchester United ile bir anlaşma olmadığı ve ilk olarak kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerine odaklandığını belirtti.