Haftalık yayınlarda grubun konserlerinden, daha önce yayımlanmamış bazı görüntüler de Pink Floyd hayranlarına aktarılacak.

İlk yayında Pink Floyd’un Ekim 1994’te Londra’da Earls Court’ta verdiği unutulmaz konser var.

Grup o dönem “Division Bell” albümü için çıktığı turne kapsamında 14 gün arka arkaya konser vermiş, konser 1995’te filmi de çevrilerek “Pulse” adıyla piyasaya çıkmıştı.

Pink Floyd hayranlarının YouTube yayınında dinleyebilecekleri unutulmaz şarkılar arasında; “Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” ve “Comfortably Numb” da var.