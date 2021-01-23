Ping nedir? Ping nasıl düşürülür?

Bilgisayar ile karşı sunucu arasındaki verinin iletilmesi sırasında geçen süreye ping denir. Örneğin; oyun esnasında ping'inizin 30 olması, bilgisayardan çıkan verinin karşı sunucuya 30 milisaniyede ulaşmasıdır. Kısaca, bağlantının gecikme süresine ping denir. Sunucunun ulaşılabilir durumunu ve cevap süresini ölçmek için kullanılır.

Sunucu, kullanıcıya ne kadar uzak olursa, süre de o kadar artar. Sürenin artması da bazı gecikmelere neden olabilir. Bir başka ifadeyle, sürenin kısalması gecikmenin de kısalması anlamına gelir. Bağlantı tipi, Ping için oldukça önemlidir. Çünkü, bağlantı tiplerinin ping değerleri farklıdır. Bu da performansı etkiler. Bu yüzden en iyi performans sağlayan bağlantı tipi fiberdir. DNS sunucusu da ping'i etkiler. Örneğin, oyun oynarken, Google DNS kullanılırsa ping süresi artar. Ayrıca, aynı bağlantı üzerinden farklı cihazların çeşitli platformları kullanması da ping süresini artırır. Fakat, aynı bağlantıyı kullanan başka bir cihaz veya kişi olmamasına rağmen arka planda internete bağlı programlar ve uygulamalar da ping süresini yükseltir.

PING NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ping süresi bağlantı kalitesini de etkiler. Ping süresi düşük olursa bağlantı kalitesi artar. Online oyunlar çoğu zaman, kendi ping süreniz ile diğer kullanıcının sunucuya olan ping süresini de gösterir. 1000ms ve üzerindeki ping süresinde bir sorunla karşılaşılabilir. Bununla beraber, yüksek ping süresi diğer internet hizmetlerini de olumsuz etkiler. Bu yüzden ping süresinin düşürülmesi yani iyileştirilmesi gerekir. Bunun için, bilgisayarda o an kullanılan diğer programları, uygulamaları ve tarayıcıları kapatmak gerekir. Hatta, indirme aşamasında olan dosya bile durdurulmalı. Video izleme platformları da ping değerini yükseltir. Bu yüzden, 1'den fazla kişi oyun sırasında internete bağlanmamalı. Ayrıca kablolu bağlantı da ping süresini olumlu etkiler. Çünkü, veri transferi daha güçlü gerçekleşir. Bunun yanı sıra ping süresini düşürmek için modemlerin de düzenli olarak resetlenmesi gerekir.