Pınar Karşıyaka’ya Alman rakip

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur I Grubu’nda yarın Alman temsilcisi s.Oliver Würzburg’u konuk edecek.

I Grubu’nda ilk hafta maçında Macaristan’da Szolnoki Olaj’ı 74-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ikinci hafta müsabakasında Alman ekibi s.Oliver Würzburg’la İzmir’de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Berk Uğurlu’nun forma giyemeyeceği yeşil-kırmızılı ekipte Deividas Gailius’un durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

- Avrupa’da 199. randevu

Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 198 karşılaşmada 102 galibiyet, 95 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 15 bin 586 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 15 bin 371 sayı gördü.

AA