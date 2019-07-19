Ülkemizde daha önce Yeşilgiresun Belediyespor ve Tofaş'ta 2015-2018 yılları arasında 3 sezon forma giyen 32 yaşında, 1.97 boyundaki Crocker, geçen sezon Khimki ile Euroleague'de 8.9 sayı, 2.3 ribaund, 1.4 asist ortalamaları yakaladı. Transferde daha önce şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye, guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Metecan Birsen'le sözleşme imzalayarak güçlü bir takım oluşturan Karşıyaka, yabancı oyun kurucu görüşmelerini sürdürüyor. Karşıyaka'nın yerli transfer listesinde Semih Erden, Onuralp Bitim, Egehan Arna ve geçen sezon kiralık olarak forma giyen Birkan Batuk yer alıyor.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)