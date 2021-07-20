Grup'ta İsrail'in Hapoel Jarusalem, Polonya'nın Arged BMSlam Stal ve İspanya'nın Baxi Manresal takımlarıyla eşleşen Kaf-Kaf ilk maçına 5 Ekim'de Jarusalem deplasmanında çıkacak. İkinci müsabakasında evinde 13 Ekim'de Stal'la karşı karşıya gelecek yeşil-kırmızılılar 26 Ekim'de yine evinde Manseral'la oynayacak.
Karşıyaka, 9 Kasım'da ise İspanya'da Manseral karşısına çıkacak. Temsilcimiz, 6 Aralık'ta İzmir'de Jarusalem'i ağırladıktan sonra 22 Aralık'ta Polonya'ya uçacak ve Stal'la kozlarını paylaşacak.
DHA