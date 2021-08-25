Bu sezon da yine ligin yanı sıra geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kaf-Kaf, ilk hazırlık maçında 28 Ağustos Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile karşılaşacak. Bu mücadelenin ardından Karadağ'a gidecek yeşil-kırmızılılar, Podgorica kentindeki özel turnuvada 3 Eylül'de Buducnost Voli, 4 Eylül'de KK Studentski Centar'la rakip olacak.

Karadağ dönüşü ligdeki rakiplerinden Petkimspor'un ev sahibi olduğu Ege Cup'ta 10 Eylül'de yine Merkezefendi, 11 Eylül'de Petkim'le oynayacak Kaf-Kaf, 17-18 Eylül'de geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak. Kupada ilk gün 17 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, 18.30'da Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçları oynanacak. Üçüncülük maçı ve final 18 Eylül'de yapılacak. Karşıyaka, bu sınavların ardından 25-26 Eylül'de ligde sezonun ilk haftasında Petkimspor'la Aliağa deplasmanında karşılaşacak.

DHA