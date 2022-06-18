Tüm yabancılarıyla vedalaşma kararı alan Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonki yıldızlarından Bonzie Colson, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Galatasaray 'ın ABD'li kısa forveti kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 26 yaşındaki Colson, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilerek geldiği Karşıyaka'da geçen sezon ligde 16.2 sayı, 6.9 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)