Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Potada ezeli rakiplerinden Galatasaray 'ı uzun süre sonra seyircili maçta ağırlayacak Kaf-Kaf'ta bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.

Bu maça bilet alan taraftarlar, 6 Aralık Pazartesi günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine iç sahada oynanacak Hapoel Jerusalem randevusuna 10 TL indirimli girebilecek. Galatasaray taraftarları ise salona alınmayacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Semih Erden, yine görev yapamayacak. Ligde iki ekip de 10 haftada 7'şer galibiyet alırken, Galatasaray averaj farkıyla üçüncü sırada yer alıyor.