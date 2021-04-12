Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer alacağı finallerin kura çekimi 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Ligde Play-Off Turu I Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, gruplarını lider bitiren Hapoel Holon, Lenovo Tenerife, Nizhny Novgorod veya ERA Nymburk'tan biriyle çeyrek finalde eşleşecek. Çeyrek finaller 5-6 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finaller 7 Mayıs, üçüncülük maçı ile final de 9 Mayıs'ta yapılacak. Organizasyonda tek şehirde yapılacak 8'li Final'in ev sahipliğine Karşıyaka da talip olurken, FIBA'nın koronavirüs pandemisinde taraftarların kısmi de olsa salonlara alınabildiği ülkelerden birini tercih etmeye daha sıcak baktığı öğrenildi. FIBA, finallere ev sahipliği yapacak kulüpten organizasyon için 400 bin Euro talep ediyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)



