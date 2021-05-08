Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi San Pablo Burgos
FIBA Şampiyonlar Ligi sekizli final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi San Pablo Burgos, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 81-70 mağlup ederek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi San Pablo Burgos, Fransız temsilcisi Strasbourg'u mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Strasbourg, 25-15 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda daha iyi bir görüntü çizen Burgos, farkı eritse de ilk devreyi Strasbourg, 43-37 önde tamamladı.
3'üncü periyotta oyuna hakim olan Burgos, final periyoduna 63-57 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen İspanyol ekibi, farkı daha da açtı ve mücadeleyi 81-70 kazanarak adını finale yazdırdı.
Pınar Karşıyaka - San Pablo Burgos final mücadelesi 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. (DHA)