Pınar Karşıyakalı Marei en verimli oyuncu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon geride kalırken Play-Off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Assem Marei, verimlilik kategorisinde ligin en değerli oyuncusu oldu. Mısırlı pivot, ligde normal sezonu 22.7 verimlilik puanı ortalamasıyla tamamladı. Marei sezon boyunca ligde 17.4 sayı 1.8 asist ve 9.6 ribaunt ortalamaları yakaladı. FIBA Europe Cup'ta da bu sezon 9.9 ortalamayla ribaund kralı olan Marei'nin Karşıyaka'yla sözleşmesi yeni sezonda karşılıklı çıkış opsiyonuyla devam ediyor.

Yeşil-kırmızılılardaki performansıyla yıldızlaşan 27 yaşındaki oyuncuya birçok teklifin olduğu öğrenildi.