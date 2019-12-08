Pınar Karşıyaka’dan TOFAŞ maçı hakemlerinin kararlarına tepki

Basketbol Süper Ligi’nde dün TOFAŞ’a 94-88 mağlup olan Pınar Karşıyaka’nın genel menajeri Selim Çınar, her iki takım oyuncularının tebriği hak ettiğini belirterek, "Hüküm vericilerin de bu seviyeye ayak uydurabilmiş olmalarını isterdik." ifadesini kullandı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, TOFAŞ karşılaşmasındaki hakem üçlüsünün ataması ve yönetim şeklini eleştirdi. Her iki takımı da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Çınar, şunları kaydetti:

"Hüküm vericilerin de bu seviyeye ayak uydurabilmiş olmalarını isterdik. Maalesef, maçın içerisinde de birçok kez yanlış yorum ve kararlar verdiklerine inandığımız hakem üçlüsünün, maçın son bölümünde rakibimize çalmadıkları hatalı yürüme pozisyonları ve oyuncularımıza çalınan fauller ortadadır. Bununla birlikte vermiş oldukları sportmenlik dışı faul kararları ile sportmenlik dışı faul kavramına yeni bir nitelik kazandırdıkları kanısındayız. Özellikle maçın karar anlarında yapmış oldukları hatalarla mücadelenin seyrine etki ettikleri tarafımızca net olmakla birlikte, basketbol kamuoyunun dikkatini ve takdirini de rica ediyoruz. Sözünü ettiğim kararlardaki tercihlerin gerçekten hata olduğuna inanmak istemekle birlikte sergiledikleri mücadele ve almış oldukları galibiyet ile TOFAŞ’ı tebrik ediyorum."