Kaf-Kaf'ta geçmiş yıllarda kazandığı 3 kupa ve geçen sezonki başarılı performansın yanı sıra A Milli Takım'ı da çalıştıran Ufuk Sarıca'nın adı, takımdan ayrılan Zeljko Obradovic'in yerine günlerce Fenerbahçe Beko ile anıldı. Sarı-lacivertlilerin listenin ilk sırasına aldığı Litvanyalı Sarunas Jasikevicius, önceki akşam Barcelona'ya imza atarken sosyal medyada Sarıca'nın 2 artı 1 yıllığına Fenerbahçe'yle el sıkıştığı iddia edildi.

Diğer taraftan, sarı-lacivertlilerin dün akşam Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov'la anlaşmaya vardığı da ileri sürüldü. Bu süreç boyunca Başkan Turgay Büyükkarcı'nın, "Ufuk Sarıca eşittir Karşıyaka, Karşıyaka eşittir Ufuk Sarıca" açıklaması haricinde sessiz kalan yeşil-kırmızılılar, sabah sosyal medya sayfalarında Sarıca'nın Karşıyaka bayrağı asılı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nun penceresinden bakarken fotoğrafını, "Dosta düşmana günaydın" mesajıyla paylaştı. Kaf-Kaf, bu mesajla gerçekleşmeyen iddialara fotoğraflı yanıt verdi.

DHA