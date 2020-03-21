Pınar Karşıyaka’dan ‘Evde Kalın’çağrısı

Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cup’ta yarı finale çıkan Yeşil-Kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, “Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve ‘Evde Kal’ diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere!” açıklamasını yaptı. Pınar Karşıyaka’da oyuncularla görüşen teknik ekip, liglerin durduğu süreçte evlerinden çıkmamalarını istedi.