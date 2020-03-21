Pınar Karşıyaka’dan ‘Evde Kalın’çağrısı
Futbol, basketbol ve voleybol liglerinin coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında süresiz olarak ertelenmesinin ardından, Pınar Karşıyaka, spor kamuoyu ve taraftarlarına, “Evde kalın” çağrısı yaptı.
Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon zirve mücadelesi verip yine virüs salgını yüzünden askıya alınan FIBA Europe Cup’ta yarı finale çıkan Yeşil-Kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından, “Biz de kulüp olarak antrenmanlarımızı erteliyor, ofisimizi kapatıyor ve ‘Evde Kal’ diyoruz! Yeniden, basketbol ile görüşmek üzere!” açıklamasını yaptı. Pınar Karşıyaka’da oyuncularla görüşen teknik ekip, liglerin durduğu süreçte evlerinden çıkmamalarını istedi.