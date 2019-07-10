Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde A Milli Takım'ı da çalıştıran antrenör Ufuk Sarıca'yı göreve döndürerek yeniden iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka, altyapısında yetişen bir dönemin yıldız adayı Egemen Güven'le yollarını ayırıyor. U16 ve 18 milli takımlarıyla Avrupa şampiyonasında 3 altın madalya kazanırken 2014 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçilen 23 yaşındaki pivot, yeşil-kırmızılılarda beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

Gelecekte NBA'de forma giyecek Türk oyuncular arasında gösterilirken, Karşıyaka'da 2013'te başlayan 6 sezonluk profesyonel kariyerinde vasatı aşamayan basketbolcunun sözleşmesindeki uzatma opsiyonu kullanılmayacak. Egemen, geçen sezon ligde ortalama 9 dakika süre alarak 3.9 sayı ve 2.1 ribaund istatistiklerini tutturdu.