İZMİR, (DHA)

BASKETBOL Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya çalışan Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı Türk Telekom'dan eski oyuncusu Yunus Emre Sonsırma'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce 2 yıl forma giydiği yeşil-kırmızılılarda 2014'te Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te ise lig şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki guard, Kaf-Kaf'ın ardından Büyükçekmece ve Eskişehir Basket formalarını da giydi. Yunus, geçen sezon ligde 5.2 sayı, 1.7 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Geçen sezonki tüm yabancılarıyla vedalaşan, kadrosunu çok büyük oranda değiştirecek yeşil-kırmızılı ekip transferde daha önce şutör guard Brandon Triche, pivot Jordan Morgan ve uzun forvet Amath M'Baye ile sözleşme imzaladı.