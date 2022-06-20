Pınar Karşıyaka’da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdı. Ayrılıkla alakalı açıklama yayınlayan Pınar Karşıyaka, şu ifadelere yer verdi:

“2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka’mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.”

İHA











