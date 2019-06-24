TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın 3 yıl aradan sonra takımın başına getirdiği A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, yarın kulüpte eşi görülmemiş törenle sözleşme imzalayacak. Pınar Karşıyaka, "Başbakan" lakabıyla taraftarın gönlünde taht kuran, kulüp ile yeniden anlaşınca sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan Sarıca için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saha ortasında imza töreni düzenleyecek.

Taraftara açık olan imza töreni kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19:12'da başlayacak. Ligin yayıncı kuruluşu da imza törenini naklen ekranlara getirecek. Yeşil-kırmızılılarda 2012-2016 yılları arasında görev yapan Ufuk Sarıca, 2014'te ilk kez Türkiye Kupası ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı takımı 2015 yılında 28 sezon sonra şampiyon yaptı. Sarıca yönetiminde tarihinde ilk kez Euroleague'de mücadele eden Karşıyaka, Eurochallenge Cup'ta 2013 yılında final oynadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA)