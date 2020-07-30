Almanya'da doğup yetişen 24 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu daha önce Ehingen Urspring, Tigers Tübingen, Frankfurt Skyliners ve Giessen 46ers'ta görev yapmıştı. Almanya'da altyapılarda milli takım formasını da giyen Mahir, geçen sezon ligde 2.9 sayı, 2.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka, daha önce iç transferde Taylor, Kennedy, M'Baye, Nusret, Metecan, Yunus ve Semih Erden'le yeniden anlaşmıştı.

DHA