Pınar Karşıyaka ile daha önce şampiyonluk yaşayan Ufuk Sarıca, bu sezona çok iyi başladı. Son olarak Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'yu 68-57'lik skorla geçen Pınar Karşıyaka'da taraftar yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Sarıca yönetiminde kurduğu yeni kadrosuyla sezon başından bu yana lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Karşıyaka'nın son kurbanı, ünlü antrenör Zeljko Obradovic yönetiminde Euroleague'de Final Four'un abonesi haline gelen Fenerbahçe Beko oldu. Fenerbahçe'yi taraftarının oluşturduğu müthiş atmosferle 68-57 yenerek liderliğini sürdüren Karşıyaka, hem rakibinin bileğini 3 yıl sonra ilk kez büktü hem Obradovic döneminde sarı-laciverlilere ligde bir ilki yaşattı.

Fenerbahçe'yi daha önce en son 2015-16 sezonunda yine Ufuk Sarıca yönetiminde yenip ardından rakibiyle 3 yılda oynadığı 6 maçı da kaybeden Kaf-Kaf, sarı-lacivertlilerin bileğini Sarıca dönünce tekrar büktü. Karşıyaka'nın müthiş savunması karşısında yalnız 57 sayı üretebilen Fenerbahçe, 7 yıllık Obradovic döneminde ligde normal sezonda en az sayı ürettiği maçını oynadı. Fenerbahçe, daha önce ligin normal sezonunda Obradovic öncesi 2012-13'te Galatasaray'a 66-53 yenilmişti. Fenerbahçe galibiyetiyle ligde 10 maçta 9 galibiyete ulaşarak sezon başından bu yana oturduğu liderlik koltuğunu koruyan Kaf-Kaf, Sarıca'yla rakiplerine evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu da dar etti. Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde ligde çıktığı 5, FIBA Europe Cup'ta 4 iç saha maçının tamamını kazandı.

SARICA'DAN SAVUNMAYA ALKIŞ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Fenerbahçe Beko zaferi sonrası takımın savunmasını övdü. Fenerbahçe kadrosunun Euroleague'de şampiyonluk hedefiyle kurulduğunu hatırlatan Sarıca, "Müthiş savunma yaptığımız, çok iyi direnç gösterdiğimiz önemli bir maçı kazandık. Rakibimiz Euroleague şampiyonluğu için kurulmuş çok iyi oyunculardan oluşan bir kadro. Böyle bir rakibi 57 sayıda tutmak önemliydi. Özellikle maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı, buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik. Müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Sezon başından beri devam eden istikrarımız bu maçı lider olarak geçmemizi sağladı. Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)