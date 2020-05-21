Basketbol Federasyonu’nun corona virüs salgını nedeniyle sezonu erken sonlandırmasıyla oyuncuların nisan, mayıs ve hazirandaki kalan 3 aylık maaşları konusunda indirim istenecek. Basketbol Tahkim Mahkemesi, sezon sonuna kadar olan maaşlar için oyuncularla kulüplerin aralarında fedakarlık yaparak anlaşmalarını istemişti. Yeni sezon için Taylor, M’Baye, Nusret’le şimdiden söz kesen Kaf-Kaf’ta Semih’in sözleşmesi de sürüyor.

DHA