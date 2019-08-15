İZMİR, (DHA) -

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi çok iddialı bir kadro oluşturan Pınar Karşıyaka'nın 5 yeni yabancısından biri olan Jordan Morgan, İzmir'e geldi. FIBA Dünya Kupası öncesi A Milli Takım kadrosunda yer alan Metecan Birsen hariç yerli oyuncuların antrenmanlara ay başında başladığı yeşil-kırmızılılarda diğer yabancılar da hafta içinde gelecek. Fransa Milli Takımı'ndaki M'Baye de Çin'deki Dünya Kupası sonrası takıma katılacak.

Geçen sezon Banvit'te forma giyen ABD'li pivot Morgan, Karşıyaka'da oynayacağı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Böylesine büyük bir tarihe sahip olan ve taraftalarından bu kadar çok destek alan bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Kendime güveniyorum çünkü başarılı olmak isteyen bir yönetimimiz var ve başarılı olabilecek bir takım oluşturdular. Ben de bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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