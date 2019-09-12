Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da A Milli Takım'la Çin'deki FIBA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Başantrenör Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen, Arda Demirbağ ve oyuncular Semih Erden ile Metecan Birsen, yeni haftada takıma katılacak.

Yeşil-kırmızılılarda yeni transferler Metecan ve Semih ay-yıldızlı ekibimizde olduğu için hazırlık döneminde takıma dahil edilen eski oyunculardan Mert Celeb, Arel Üniversitesi Büyükçekme'yle anlaştı.

DHA