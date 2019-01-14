Pınar Karşıyaka'da Chris Evans sağlık kontrolünden geçti

Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi ve sağlık kontrolünden geçti.

14 Ocak 2019, Pazartesi 11:53
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Pınar Karşıyaka'da Chris Evans sağlık kontrolünden geçti

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı maratonunu tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, İzmir'e geldi.

Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Gran Canaria'dan transfer edilen 2.03 boyundaki uzun forvet sağlık kontrolünden geçti.

Yeşil-kırmızılı ekip devre arası izninin ardından antrenmanlara bugün yeniden başlayacak.

Ligde ilk devrenin son maçları oynanırken Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul Büşükşehir Belediyespor'u yenip 7 galibiyete ulaşmasıyla haftayı bay geçen 6 galibiyetteki Karşıyaka'nın Türkiye Kupası finallerine katılma şansı kalmadı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

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