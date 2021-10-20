Bu sezon Avrupa'da geçen yıl finalde kaçırdığı kupayı kazanmayı hedefleyen Kaf-Kaf'ın Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak transfer ettiği ABD'li kısa forvet, Türkiye'de de zirveye çıktı.

Colson, Süper Lig 'de 4 maçta 80 sayıyla en çok sayı atan basketbolcu konumunda. Yıldız forvet, 95 verimlilik puanıyla da verimlilik sıralamasında zirvede yer alıyor. Colson, Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde de maç başına 10 ribaund ortalmasıyla en çok ribaund alan oyuncu konumunda. Bu sezon ligde Bahçeşehir Koleji önünde ilk 7 üçlük denemesinde isabet bulup 41 sayı üreten Colson, Şampiyonlar Ligi'nde de Hapoel Jerusalem deplasmanında son saniye üçlüğüyle takımına maçı kazandırmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)