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Pınar Karşıyaka'da bir corona virüs vakası daha

Son dönemde oynaması gereken karşılaşmaları takımdaki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun daha corona virüs testi pozitif çıktı.

12 Kasım 2020, Perşembe 11:10 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka'da bir corona virüs vakası daha

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım'da oynaması gereken Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 Kasım'da çıkması gereken Fortitudo Bologna mücadelesi takımdaki corona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Pınar Karşıyaka'da 1 basketbolcunun daha PCR testi pozitif çıktı.

Son 2 haftadır virüs kabusuyla boğuşan yeşil-kırmızılılarda takımdaki corona virüs testi pozitif isim sayısı toplam 7 oyuncu ve 1 teknik ekip çalışanıyla 8'e yükseldi. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine Kaf-Kaf'ın 15 Kasım'da ligde deplasmanda oynaması gereken Büyükçekmece maçını da ileri bir tarihe erteledi. Karşıyaka'da önceki haftalarda DJ Kennedy de corona virüs atlatmıştı.

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