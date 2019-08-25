Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker'ın da İzmir'e gelmesiyle 10 yeni transferin 7'si takıma katıldı. Karşıyaka'nın yeni oluşturduğu kadrodaki 3 yıldız isim ise Çin'de 31 Ağustos Cumartesi günü başlayacak 2019 FIBA Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Yeşil-kırmızılı taraftarlar Çin'deki dev organizasyonda yuvaya dönen A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın yanı sıra ay-yıldızlı ekibimizde yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen'i büyük heyecanla izleyecek.

Başantrenör Ufuk Sarıca, A Milli Takım'ın teknik heyetinde de bulunan Pınar Karşıyaka'daki yardımcıları Arda Demirbağ ile Recep Şen ve 2 yeni Karşıyakalı, şampiyonada ay-yıldızlı ekibimizin başarısı için ter dökecek. Kaf-Kaf'ın yeni transferlerinden Amath M'Baye de Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın formasını giyecek. Antrenmanlarını ay başından bu yana İzmir'de Antrenör Engin Gençoğlu ve Kondisyoner Tolga Altun gözetiminde sürdüren Karşıyaka, 29 Ağustos Perşembe günü özel maçlar oynamak için Sırbistan'a gidecek.