Pınar Karşıyaka zorlu rövanşa çıkıyor

Yeşil-kırmızılı basketbol takımı, Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 19 sayı farkla mağlup olduğu Dinamo Sassari ile yarın İtalya’da karşılaşacak.

26 Mart 2019, Salı 10:32
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Pınar Karşıyaka zorlu rövanşa çıkıyor

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Dinamo Sassari’ye konuk olacak.

Geçen hafta İzmir’de oynadığı müsabakayı 19 sayı farkla 87-68 kaybeden Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş maçında yarın TSİ 22.30’da Sardinya Adası’nın Sassari kentindeki Serradimigni Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Adını yarı finale yazdırmak için rakibini 20 sayı farkla mağlup etmesi gereken yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşma için dün İtalya’ya gitti.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Chris Evans İtalya’ya götürülmedi.

AA

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