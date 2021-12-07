Pınar Karşıyaka zora soktu
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp bu yıl şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı kadrolarından birini kuran Pınar Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyetle henüz ilk turda gruptan çıkma şansını bile zora soktu.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp bu yıl şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı kadrolarından birini kuran Pınar Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyetle henüz ilk turda gruptan çıkma şansını bile zora soktu. B Grubu'nda sezona son anlarda gelen 2 galibiyetle başladıktan sonra Baxi Manresa'yla oynadığı 2 maçı kaybedip liderlik ve direkt son 16'ya kalma şansını kaçıran Karşıyaka, evinde İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e de 20 sayı farkla 85-65 yenilirken, tüm hesaplarını altüst etti. Grupta 5 maç sonucunda Hapoel de Kaf-Kaf gibi 2 galibiyete ulaşırken, yeşil-kırmızılılar ikili averaj üstünlüğünü de rakibe verdi. Son grup maçını 22 Aralık'ta Polonya deplasmanında Stal Ostrow'la oynayacak Karşıyaka, gruptan çıkabilmek için rakibini mutlaka yenmeye çalışacak.
Stal'la grupta oynadığı ilk maçı 3 sayı farkla kazanan Kaf-Kaf'ın mağlubiyet durumunda dördüncü sırada kalarak Play-In turunu bile görmeden Avrupa'ya erken veda etme ihtimali bulunuyor. Semih Erden ve Roll'ün sakatlıklarından olumsuz etkilenen Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk için oluşturulan kadrosunda özellikle 2 yıldır takımın yıldızı olan Taylor, Yunus ile Şampiyonlar Ligi'nin MVP'si olarak transfer edilen Bonzie Colson gibi isimlerin performanslarındaki düşüş, taraftardan eleştiri aldı. Pivotlardan Akil Mitchell geçen hafta gönderilmeden önce kadrosunda 7 yabancı bulunan Kaf-Kaf'ta döviz kurlarının arttığı dönemde kurulan iddialı kadronun Avrupa'daki performansı taraftarlar için hayal kırıklığı yarattı. Antrenör Ufuk Sarıca, grupta son topa kadar savaşıp yola devam etmek istediklerini söyledi.