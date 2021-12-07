Pınar Karşıyaka zora soktu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayıp bu yıl şampiyonluk hedefiyle tarihinin en iddialı kadrolarından birini kuran Pınar Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyetle henüz ilk turda gruptan çıkma şansını bile zora soktu. B Grubu'nda sezona son anlarda gelen 2 galibiyetle başladıktan sonra Baxi Manresa'yla oynadığı 2 maçı kaybedip liderlik ve direkt son 16'ya kalma şansını kaçıran Karşıyaka, evinde İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e de 20 sayı farkla 85-65 yenilirken, tüm hesaplarını altüst etti. Grupta 5 maç sonucunda Hapoel de Kaf-Kaf gibi 2 galibiyete ulaşırken, yeşil-kırmızılılar ikili averaj üstünlüğünü de rakibe verdi. Son grup maçını 22 Aralık'ta Polonya deplasmanında Stal Ostrow'la oynayacak Karşıyaka, gruptan çıkabilmek için rakibini mutlaka yenmeye çalışacak.

Stal'la grupta oynadığı ilk maçı 3 sayı farkla kazanan Kaf-Kaf'ın mağlubiyet durumunda dördüncü sırada kalarak Play-In turunu bile görmeden Avrupa'ya erken veda etme ihtimali bulunuyor. Semih Erden ve Roll'ün sakatlıklarından olumsuz etkilenen Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da şampiyonluk için oluşturulan kadrosunda özellikle 2 yıldır takımın yıldızı olan Taylor, Yunus ile Şampiyonlar Ligi'nin MVP'si olarak transfer edilen Bonzie Colson gibi isimlerin performanslarındaki düşüş, taraftardan eleştiri aldı. Pivotlardan Akil Mitchell geçen hafta gönderilmeden önce kadrosunda 7 yabancı bulunan Kaf-Kaf'ta döviz kurlarının arttığı dönemde kurulan iddialı kadronun Avrupa'daki performansı taraftarlar için hayal kırıklığı yarattı. Antrenör Ufuk Sarıca, grupta son topa kadar savaşıp yola devam etmek istediklerini söyledi.