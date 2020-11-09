Pınar Karşıyaka yine teste girecek

Kadrodaki kalan oyuncularla geçen haftadan bu yana ilk kez toplanan yeşil-kırmızılı ekipte daha önce 30 Ekim'deki PCR testi pozitif çıkan Raymar Morgan'ın hafta sonu yapılan ikinci koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı.

Morgan'ın karantina süreci devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükçekmece maçının da ertelenip ertelenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)