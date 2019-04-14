Pınar Karşıyaka yarışa tutundu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u evinde 86-81 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, bitime 3 hafta kala Play-Off yarışından kopmadı.

Karşıyaka'da Büyükçekmece önünde İlkan, 24 sayı, 11 ribaund, Marei ise 22 sayı, 11 ribaundla double double yapmayı başardı. Ligde 25 maçta 11 galibiyete ulaşan yeşil kırmızılılar, kalan 3 haftada Gaziantep Basketbol (D), Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji'yle (D) karşılaşıp sıralamadaki yeri için son hafta rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

Ergin KARATAŞ / İZMİR (DHA)