Pınar Karşıyaka yarı finale yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off serisinde yarı finale çıkan son takım Karşıyaka oldu. İzmir ekibi 1-1 devam eden çeyrek final serisinin 3. maçında Türk Telekom'u sahasında 25 sayı farkla 96-71 mağlup etti. İlk çeyreği 20-13 önde bitiren Kaf Kaf ikinci periyotta 31-15'le farkı 16'ya taşısa da devreye 11 sayıyla 43-32 önde girdi. Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğine iyi başlayan Türk Telekom, farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ancak İzmir ekibi rakibinin daha fazla kendisine yaklaşmasına izin vermedi, Henry, Taylor ve Morgan'ın 7 sayısıyla farkı tekrar açtı.

İlk 2 maç İstanbul'da

Yabancılarının katkısıyla 3'e inen farkı periyot sonunda 18'e taşıyan Karşıyaka final bölümüne de 70-55 üstün girdi. Son çeyrekte rahat oynayan İzmir ekibi farkı daha da açıp 96-71 kazandı ve 2-1'lik seriyle Türk Telekom'u eledi. Karşıyaka yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. 20 Mayıs'ta başlayacak serinin ilk iki maçı İstanbul'da oynanacak. 3 galibiyet alan takımın finale çıkacağı seride, 3. ve gerekirse 4. maç da İzmir'de yapılacak. Seri 2-2'ye gelirse son mücadelede İstanbul'da olacak.