Pınar Karşıyaka, üst üste 4 mağlubiyetle büyük yara aldı

Süper Lig'de 16 maçta 15 galibiyet aldığı serinin ardından Anadolu Efes ve Bursaspor'a evinde üst üste yenilip haftalardır koruduğu ikinci sıradaki yerini bitime 4 hafta kala Fenerbahçe Beko'ya kaptırarak avantaj kaybeden Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde de evinde Hapoel Holon'a 1 sayı farkla kaybettikten sonra deplasmanda hiçbir iddiası kalmayan Tofaş'a da 90-79 mağlup olarak en büyük hedefi olan Avrupa'da kupa yolunda 8'li Final'i riske soktu.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alıp Holon ve Happy Casa Brindisi'nin gerisinde kalan Karşıyaka, 8'li Final için haftaya Brindisi'yi ağırlayacağı sınavda son kozunu oynayacak. Sezonun en önemli döneminde art arda gelen şok yenilgiler sonrası taraftarlar da büyük şaşkınlık yaşadı. Kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle ocak ayındaki maaşlarını yarım alan oyuncuların bu ay başında maaşlarının gecikmesi üzerine 5 Mart'ta antrenman boykotu yapmasını hatırlatan taraftarlar, takımın maaş boykotu krizinin ardından büyük düşüş yaşadığını savunup, sosyal medyada başta kaptan Semih Erden olmak üzere hem oyunculara hem de yönetime tepki gösterdi.

ESKİ DOST DARBESİ

Pınar Karşıyaka'ya en büyük hayali olan Avrupa'da kupa kazanma yolunda darbeyi takımın eski çalıştırıcılarından Hakan Demir'in görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Tofaş vurdu. Play-Off'ta daha önce çıktığı 4 maçı da kaybeden Tofaş, gruptan çıkma iddiası kalmamasına rağmen Kaf-Kaf'a 90-79'luk galibiyetle ağır ders verdi. Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca'nın ilk dönemi öncesinde 2009-2012 yılları arasında aralıksız çalışan Hakan Demir'in 3 sene önce yeşil-kırmızılılara dönmesi gündeme gelmiş ancak yönetim o dönem tercihini Özhan Çıvgın'dan yana kullanmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)