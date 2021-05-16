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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın saat 20.45'te İzmir’de kozlarını paylaşacak. 1-1'lik eşitliğin bulunduğu seride kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

16 Mayıs 2021, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın İzmir’de karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir’de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45’te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda serinin son maçına çıkacak.

Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

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