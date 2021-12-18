Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maç sonucu: 71-76

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a 76-71 mağlup oldu. İlk yarısını 18 sayı farkla mağlup tamamladığı karşılaşmada son dakikalarda farkı 1 sayıya kadar indiren yeşil-kırmızılı ekip, yenilgiye engel olamadı. Semih Erden ve Roll'ün ameliyat olduğu Karşıyaka'da dizinde sakatlık bulunan Blackmon'da forma giyemedi. Bu sonuçla ligde Kaf-Kaf 13 maçta 4'üncü yenilgisini alırken, Telekom 5 galibiyete ulaştı.

İlk periyotta çok kötü bir atış yüzdesiyle oynayan Pınar Karşıyaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesiyle öne geçen Türk Telekom, Harrison ve Dawkins'in 3 sayılık basketleriyle farkı 15 sayıya kadar çıkardı. Ev sahibinden Tyus'un sayılarıyla ilk 10 dakikada 23-11 konuk ekip lehine sonuçlandı. İkinci periyotta Karşıyaka'nın farkı azaltma çabalarına isabetli dış atışlarla yanıt veren Telekom, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Dawkins'in son saniye basketiyle ilk yarı 18 sayı farkla, 44-26 Türk Telekom üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta Karşıyaka, M'Baye, Taylor ve Can Korkmaz'la oyuna ortak olmaya çalışsa da dördüncü periyoda Türk Telekom 61-47 önde başladı. Son periyotta iyi savunmayla rakibine 6 dakika boyunca yalnız 2 sayı şansı tanıyan Pınar Karşıyaka, farkı 4 sayıya indirdi. Taylor'un bitime 1 dakika 46 saniye kala uzak mesafeli üçlüğüyle skor 66-67'ye geldi.

Clemmons, bu hücumun ardından 3 sayılık basketle takımını yeniden 4 sayı farkla öne geçirip farkın kapanmasına izin vermedi. Son anlarda hata yapmayan konuk ekip salondan 76-71 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 20, Yunus (x), Colson (xx) 8, M'Baye (xxx) 24, Mahir (xx), Tyus (xx) 8, Berkan (xx) 6, Can Korkmaz (x) 3, Burak Can (x) 2

TÜRK TELEKOM: Clemmons (xxx) 12, Johnson (xxx) 13, Harrison (xxx) 9, Samet (xx) 2, Can Uğur (xx) 4, Perez (x) 2, Dawkins (xxx) 17, Erdi (x) 3, Berk (xxx) 8, Dorukhan (xx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 11-23

İLK YARI: 26-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61

5 FAUL ALAN: Burak Can (39.46) (Pınar Karşıyaka)