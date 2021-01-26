Pınar Karşıyaka, tur için Bilbao Basket’le karşılaşacak

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket maçı saat 20.30’da başlayacak. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi Brose Bamberg’in ardından 8 puanla ikinci durumda olan Pınar Karşıyaka, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.

İspanya’daki ilk maçta rakibine 81-72 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

Avrupa’da 229. mücadele

Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.

AA