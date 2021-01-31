Pınar Karşıyaka - TOFAŞ maç sonucu: 90-71

TOFAŞ’ın 7-3 üstünlük kurduğu ilk periyodun son 4 dakikasına 10-10 eşitlikle girildi. Son bölümde M’Baye ile 8 sayı üreten Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-17 önde geçti.
İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip, Henry’nin 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 31-19. Metecan, Henry, Taylor ve Morgan’la arayı açan Pınar Karşıyaka, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.
Üçüncü periyotta Metecan ve M’Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip durumda tamamladı.
Son periyotta Taylor ve Morgan’la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı.
TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, müsabakanın ikinci periyodunda itirazları nedeniyle hakemler tarafından ihraç edildi.
AA