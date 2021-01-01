Pınar Karşıyaka son sınavda

Akatlar Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Genç kadrosuyla lige 6'da sıfırla başladıktan sonra Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde çıkışa geçen Beşiktaş, Karşıyaka gibi oynadığı son 6 maçı galibiyetle tamamladı. Ligde Pınar Karşıyaka, 14 maçta 11 galibiyete üçüncü sırada yer alırken, Play-Off hattında altıncı sıraya tırmanan siyah-beyazlıların 7 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf, bu maçın ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Ocak Salı günü erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı konuk edecek.

İZMİR, (DHA)