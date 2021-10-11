ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona 2 galibiyetle başlayan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Hapoel Jerusalem'i son saniye üçlüğüyle mağlup eden Pınar Karşıyaka, son lig ve THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes deplasmanında bu kez son saniyelerde galibiyeti kaçıran taraf oldu. Çok çekişmeli geçen maçta güçlü rakibi önünde ilk yarıyı ve üçüncü periyodu önde kapatan Kaf-Kaf, skorun sürekli el değiştirdiği heyecan fırtınası şeklinde geçen son periyotta Anadolu Efesli Dunston'ın, Roll'un atışını son saniyelerde bloklamasıyla salondan 1 sayı farkla 78-77 mağlup ayrıldı. Karşıyaka, kazanamasa da yeni transferleriyle bu sezon da ligin en güçlü ekipleri arasında olacağını kanıtladı.

Adına yakışır bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, "Bence iki taraf da kazanmayı hak etti. Hafta içinde zor bir maç kazandık. Onda da son saniyede kazanmıştık ve yine son saniyede kazanabilirdik ama bu kez kaybettik. Karşımızdaki Euroleague şampiyonu ve çok geniş bir kadrosu var ama biz iyi bir yoldayız. Kimseden çekinmiyoruz. İyi de oynuyoruz, o mücadeleyi sahaya koyuyoruz. Efes gibi bir takımı bu sayılarda tutmak çok iyi. Hakemler genelde iyi maç yönettiler ancak iki taraf için de aynı sertliğe yakın çalınan düdüklerle maçın yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum, Efes'e Euroleague'de başarı diliyorum. Yeni hafta, yeni 2 maçımız var. Kalkıp bu son saniye topuyla yaşayacak halimiz yok. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Buraya aday olduğumuzu gösterdik" açıklamasını yaptı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)