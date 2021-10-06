Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, dün akşam İsrail’in başkenti Kudüs’te Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile karşılaştı. Maçı son saniyede Bonzie Colson’ın bulduğu üçlükle 84-86 kazanan temsilcimiz, dönüş yolunda İsrail’de havalimanında uygun olmayan muamaleyle karşılaştı.

01.30'da dönmesi planlanıyordu

İsrail’e özel uçakla giden İzmir temsilcisi, 6 Ekim gecesi 01.30’da özel uçakla İzmir’e dönecekti. Ancak İsrailli güvenlik görevlileri kafileyi 1 saatten fazla süre çantalarını tek tek aramak amacıyla bekletince, Pınar Karşıyaka’yı götürecek uçak planlanan uçuş saatini kaçırmış oldu.

07.30'da döndüler

Ardından havalimanının 02.00’de kapandığının belirtilmesi üzerine uçuşa saat 05.00’te müsaade edildi. Bu süre zarfında takım, uçaktan inerek terminale geri döndü ve uçuşun 05.00’te gerçekleştirilmesi sonrası ancak sabah 07.30 sıralarında Türkiye’ye dönebildi.

İsrail güvenlik görevlilerinin nedensiz yere sergilemiş oldukları bu tavır büyük tepki çekti.

Çınar: Maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar olayla ilgili konuştu. Çınar, Tel Aviv’deki havalimanında bekletildikleri için yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle Türkiye’ye dönebildiklerini belirterek, "İsrail’den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" dedi. Selim Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi’ne İsrail deplasmanında aldıkları galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'Yersiz ve anlamsız'

Sezon başında hem Türkiye’de hem Avrupa’da yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini kaydeden Çınar, "Büyük ölçüde yeni kurulan bir takım olmamıza rağmen dün çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak İsrail’den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı. Özel uçakla gittiğimiz ülkede sadece 32 saat süre geçirdikten sonra aynı kafile ile sorunsuz şekilde ayrılabilecekken güvenlik kontrolü gerekçesiyle havalimanında 4 saat bekletildikten sonra dönmek zorunda kaldık. Açıkçası yersiz ve anlamsız bulduğumuz bu uygulama, takıma ve kafileye rahatsızlık vermekten öteye geçmedi. Uygulamayla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı" dedi.

İZMİR (AA)



