Pınar Karşıyaka pes etmedi

Polonya temsilcisi önünde 37 dakika geride oynayan Kaf-Kaf, ilk yarıyı 51-37 mağlup tamamladıktan sonra ikinci yarı boyunca rakibine yalnız 26 sayı şansı tanıyıp 43 sayı üretti. Heyecan fırtınası şeklinde geçen maçı Şampiyonlar Ligi MVP'si olarak transfer ettiği süper yıldızı Bonzie Colson'un 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist, 35 yaşındaki takım kaptanı Semih Erden'in 17 sayı, 5 ribaund, 2 blok, son transfer Michael Roll'un 14 sayılık performansıyla son anlarda döndüren Kaf-Kaf, Avrupa'da 1.5 yıl sonra buluştuğu taraftarını mest etti.

Süper Lig 'e 2 galibiyetle başladıktan sonra Anadolu Efes'e 1 sayıyla yenilen Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2'de 2 yaparken, grupta 26 Ekim'de ağırlayacağı İspanyol ekibi Baxi Manresa'yla birlikte zirveye yerleşti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki unutulmaz karşılaşmada Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da mücadeleyi daha önce Avrupa arenasındaki bazı maçlarda olduğu gibi Başkan Turgay Büyükkarcı'yla birlikte izleyip Kaf-Kaf'a destek verdi. Maçın ardından kötü günde kazanmanın önemli olduğunu belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Çok zor bir maç oldu. Taylor'ın sakatlığı bizi etkiledi. Ancak ondan da öte ilk yarı konuştuğumuz şeyleri düzgün yapamadık. Aslında ilk yarı hiçbir şey yapmadık. Çok top kaybı yapıp 51 sayıya izin verdik" dedi.

"KÖTÜ OYNARKEN KAZANMAK ÖNEMLİ"

"İkinci yarı müdafaa kısmını düzelttik" diyen Ufuk Sarıca, "Rakibi 26 sayıda tuttuk. Salonumuz full değildi belki ama taraftarla oynama becerimizi de geliştirmemiz lazım. Yaklaşık 1.5 senedir taraftarsız oynuyoruz, bu da oyuncuları etkiliyor. Her topu son top gibi oynamamak lazım. Biz bir bölümde acele ettik, bu bölümde de potamızda sayılar bulduk. Ancak kötü oynadığımız günde de maçı çevirmek önemli. Jerusalem deplasmanındaki galibiyetin anlam kazanması için içerdeki maçları kazanmamız lazım. Kenardan gelen Can bize çok önemli katkı verdi. Semih’in faulleri atamamasına rağmen özellikle içerde, potaya gittiğimiz sürelerde bize çok önemli katkı verdi. Savunmada blokları da çok iyiydi. Böyle bir günde kazanmak önemli" açıklamasını yaptı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)