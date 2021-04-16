Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'un konuğu olacak
Basketbol Süper Ligi'nde aylarca Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer aldıktan sonra üst üste 4 mağlubiyetle yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, yarın ligde kalma umutlarını yitiren OGM Ormanspor'un konuğu olacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 17.30'da yapılacak. Karşıyaka, normal sezonun bitimine 2 hafta kala 28 maçta 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Haftaya Beşiktaş'ı ağırlayıp Play-Off'a bilenecek yeşil-kırmızılıların son 2 haftada alacağı sonuçlar sıralamadaki yerini değiştirmeyecek.