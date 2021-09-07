Kadrosunda geçen sezondan guard Taylor, uzun forvet M'Baye ve yeni yabancılar şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson ile pivot Akil Mitchell bulunan Kaf-Kaf, çift kulvarda başarı hedefiyle 6. yabancı oyuncu olarak şutör guard ile kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Roll'u kadrosuna katmak istiyor.

Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş formalarını giyen 34 yaşında, 1.98 boyundaki Roll, son 2 sezondur Euroleague'de Olimpia Milano'da oynadı. (DHA)