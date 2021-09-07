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Pınar Karşıyaka, Michael Roll'u gündeme aldı

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka, 6. yabancı transferi için Michael Roll'u gündeme aldı.

07 Eylül 2021, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Pınar Karşıyaka, Michael Roll'u gündeme aldı

Kadrosunda geçen sezondan guard Taylor, uzun forvet M'Baye ve yeni yabancılar şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson ile pivot Akil Mitchell bulunan Kaf-Kaf, çift kulvarda başarı hedefiyle 6. yabancı oyuncu olarak şutör guard ile kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Roll'u kadrosuna katmak istiyor.

Türkiye'de daha önce Bornova Belediyespor, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş formalarını giyen 34 yaşında, 1.98 boyundaki Roll, son 2 sezondur Euroleague'de Olimpia Milano'da oynadı. (DHA)

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