Pınar Karşıyaka, lige iddialı bir giriş yaptı

Sezonun ilk maçında geçen hafta Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e dahil edilen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u rahat bir oyunla 37 sayı farkla 92-55 mağlup eden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Kaf-Kaf, ligde son mağlubiyetini 5 Ocak'ta Anadolu Efes'e karşı uzatmanın son saniyesinde Larkin'in turnikesiyle 82-80 yenilerek almıştı. Yeşil-kırmızılı takım Avrupa arenasında ise son olarak geçen sezon 23 Ekim 2019'da Spirou'ya yenildi.

Fethiye galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan antrenör Ufuk Sarıca, "İlk olarak önce bu salgın durumundan inşallah bir an önce kurtuluruz. İleriki tarihlerde umuyorum ki taraftarlarla maçlar oynanır. Tüm takımlarımıza ve kendi takımıma sakatlıksız bir sezon diliyorum. Bizim açımızdan Fethiye Belediyespor'un hazır olmamasından ötürü iyi bir maç olmadı. Onların da işi hiç kolay değil. Lige çok geç katıldılar, eksikleri var. Böyle eksikleri olan takımlara karşı sahada sizin de oyununuz bozuluyor. Konsantrasyon kayıpları yaşıyorsunuz. İlk yarı açıkçası yaptığımız top kayıpları nedeniyle bir türlü ritim bulamadık ancak ikinci yarıda tempomuzu artırdık ve daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Sonuçta bizim için bir lig maçı ve puan kazanımından öteye geçmedi. Sonraki maçlarımızda umut ediyorum ki daha hazır bir şekilde sahada olacağız" dedi.

EKSİ PUANI KAPATTI

Yeni sezon öncesi Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereği, talimata uymadığı için Galatasaray ve Beşiktaş'la birlikte 1 puan silme cezası alarak lige eksi 1 puanla başlayan Pınar Karşıyaka, Fethiye Belediyespor galibiyetiyle artıya geçti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetiminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi daireleri nezdinde temerrüde düşmüş bir borcunun olduğu, yeni sezon bütçesinde gösterdiği gelirlerden TBF ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı üzerinden sağlanan yayın, sponsorluk gibi gelirler haricindeki gelirlerin en az yüzde 40'ını belgelendiremediği gerekçesiyle aldığı cezaya Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç alamayan Kaf-Kaf, bu galibiyetle hanesi 2 puan yazdırıp 1 puana ulaştı.

DHA