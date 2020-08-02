Pınar Karşıyaka kombine için beklemede

vrupa ve dünya çapında devam eden liglerde maçlar salgın yüzünden seyircisiz oynanırken yeni sezonun nasıl başlayacağı belirsizliğini koruyor. Basketbol Federasyonu ve FIBA'nın yeni sezonu ilk haftalarda seyircisiz başlatması, salgının gidişatına göre tribünlere seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Kombine biletleri belirsizlik yüzünden şimdilik satışa sunmayacak Karşıyaka, eylül ayını bekleyecek.

Her sezon yurt içi ve yurt dışında hazırlık turnuvalarına katılan Pınar Karşıyaka'nın antrenman maçı takvimi de salgın yüzünden belirlenemedi. Basketbolda geçen sezon mart ayında durduktan sonra devam edememişti.